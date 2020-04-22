Тирасполь, , 00:05 — REGNUM До 327 возросло общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Приднестровье. Об этом 21 апреля сообщает оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19 в стране.

В лабораторию Кишинёва поступил материал для анализа, взятый у 91 пациента с подозрением на заражение коронавирусом. Из них 15 проб оказались положительными, в работе остаются ещё семь проб.

Всего коронавирусная инфекция подтверждена у 327 человек, из них 295 человек проходят лечение на территории Приднестровья, одна пациентка лечится в больнице Кишинёва. Из общего числа пациентов с выявленным заражением SARS-CoV-2 выздоровели 17 человек, умерли 14 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 311 случаях заражения коронавирусной инфекцией нового типа, выявленных на территории Приднестровья.

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