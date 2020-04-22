Рига, , 00:01 — REGNUM Центр по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями обновил статистику умерших и выздоровевших от Covid-19 в Латвии, пишет портал nra.lv.

На сегодня установлено, что от Covid-19 скончались 9 человек, трое из них в течение последних семи дней — 15, 17, 21 апреля. Первая смерть от коронавируса была зафиксирована в Латвии 3 апреля.

Līdz šim Latvijā miruši deviņi Covid-19 pacienti, septiņiem no viņiem nāve iestājusies stacionāros, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) otrdien publiskotā informācija.

Одновременно, медики подтвердили полное выздоровление от Covid-19 133 человек. С учётом того, что на данный момент коронавирусом болеет 748, это составляет почти пятую часть от всех установленных случаев, или 18%. Все пациенты признанные здоровыми сдали два подряд два отрицательных теста на Covid-19. Всего на данный момент в Латвии проведено 37 972 анализа. 43 человека госпитализированы, трое находятся в палатах интенсивной терапии.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.