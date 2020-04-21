Москва, , 23:59 — REGNUM Физические и юридические лица, которые нарушают правила, введенные в рамках ограничительных мер правительством Российской Федерации и властями субъектов Федерации, должны штрафоваться по федеральному законодательству. Об этом сказано в обзоре судебной практики по применению законодательства и мер по противодействию распространению в РФ коронавирусной инфекции, которая опубликована на сайте Верховного суда России.

Речь идет об административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Наказание в виде штрафа предусматривается за нарушение правил, так и за нарушение дополнительных правил при введении на территории субъекта режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса на территории почти всей страны был введен режим повышенной готовности.

Подчеркивается, что по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ подлежат квалификации действия физических и юридических лиц, нарушивших положения указа мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности». Этот указ был принят на основании положений Федерального закона от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».