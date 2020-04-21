Женева, Швейцария, , 23:57 — REGNUM Число людей, которым были поставлены прививки от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, насчитывает порядка 200, сообщили 21 апреля в ВОЗ.

Прививки начали ставить жителям города Бени (провинция Северное Киву, ДР Конго) 10 апреля тем, кто контактировал с заражёнными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в ДР Конго был выявлен новый случай Эболы. После этого вирус был обнаружен, по данным ВОЗ, ещё у пяти человек.

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