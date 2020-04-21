Красногорск, , 23:51 — REGNUM Передвижение грузовых транспортных средств по территории Московской области будет разрешено без оформления водителями цифровых пропусков в ночные часы. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Согласно новому порядку оформления и использования цифровых пропусков в регионе свободное передвижения грузовиков по территории области будет возможно в период с 22:00 до 6:00.

Напомним, ранее также было объявлено, что грузовые транспортные средства массой свыше 12 тонн смогут передвигаться по Подмосковью без пропусков и в дневное время при наличии у водителя разового или годового пропуска на передвижение по МКАД.

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