Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Временно приостановить выдачу разрешений на постоянное место жительства (грин-карт) намерен президент США Дональд Трамп. Об этом 21 апреля сообщает газета The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, о своём решении Трамп объявит 21 апреля. При этом отмечается, что речь пойдёт о большинстве существующих типов грин-карт.

Такое решение затронет десятки тысяч человек, для которых, фактически, будет закрыт въезд в США.

Стоит отметить, что американский лидер заявлял о намерении подписать указ, касающийся приостановки иммиграции в США, чтобы сохранить рабочие места для американцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разрешении Верховного суда США ввести в действие администрацией страны новые правила выдачи разрешений на постоянное жительство в США (грин-карт).

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