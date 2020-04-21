Братислава, , 23:43 — REGNUM Введённые в Словакии из-за пандемии ограничительные меры решено смягчить с 22 апреля, сообщил 21 апреля журналистам премьер-министр страны Игорь Матович.

Он объявил, что уже с 22 апреля в стране возобновят работу торговые точки площадью до 300 квадратных метров, спортивные площадки, расположенные под открытым небом.

Также начнут работать открытые продовольственные рынки, салоны и рынки, торгующие машинами. При этом необходимо использовать медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире количество случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 достигло 2 397 216, количество летальных исходов превысило 162 тысячи.

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