Екатеринбург, , 23:38 — REGNUM Самолечение при заболевании ОРВИ может привести к возможным осложнениям. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Глава региона призвал жителей быть сознательными.

«Если в период пандемии вы почувствовали, что заболеваете, не нужно заниматься самолечением и провоцировать возможное осложнение», — написал губернатор.

Гражданам стоит сразу же вызывать врача, если у них поднялась температура или появились иные симптомы респираторных заболеваний, добавил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 233 случая заражения коронавирусом. Выписаны 60 человек.

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