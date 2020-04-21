Женева, Швейцария, , 23:21 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире вплотную приблизилось к 2,4 млн, сообщает 21 апреля сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По подсчётам ВОЗ, сейчас в мире заражено коронавирусом 2 397 216 человек, в списках погибших от вызванных им заболеваний числится более 162 тыс. человек.

За последние сутки в разных странах мира было выявлено 83 тыс. новых случаев заражения и 5109 смертей от COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения большинство случаев заражения отмечено в странах Европы. Там инфицировано SARS-CoV-2 1 187 184 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в США сообщили о более чем 800 тыс. человек, зараженных коронавирусом.

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