Богданович, Свердловская область, , 23:28 — REGNUM Врачи Богдановича (Свердловская область) не могли отправить пациентку с коронавирусом, которая позже скончалась, в Екатеринбург. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

70-летняя женщина поступила к врачам уже в очень тяжелом состоянии, отметил глава области.

«Нужно было срочное лечение, и врачи просто не могли себе позволить отправить женщину в Екатеринбург», — сказал губернатор.

Коронавирус был выявлен у пациентки, действительно, посмертно, признал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе погибли два пациента с коронавирусом. У обоих погибших заразу находили посмертно.