Екатеринбург, , 23:27 — REGNUM В обсерваторе под Асбестом (Свердловская область) запретили курить уральским туристам, пребывающим на карантине. Об этом заявили сами граждане.

Как передаёт «Е1», туристам якобы сказали «терпеть» без сигарет все две недели карантина.

«Мы с Анталии терпим, и ещё здесь терпите. В обычной больнице даже такая возможность предоставлена», — сказала одна из туристок.

Обсервацию организовали на базе санатория «Белый камень».

Как сообщало ИА REGNUM, туристы некоторое время не могли вылететь из Турции. Их вывезли спецбортом «Уральских авиалиний».

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