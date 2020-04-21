Владикавказ, , 22:27 — REGNUM Административные аресты получили согласно решению суда 14 участников несанкционированного митинга во Владикавказе. Об этом 21 апреля сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии.

Дела об административном правонарушении в отношении участников несанкционированного митинга, который состоялся 20 апреля во Владикавказе, были рассмотрены Ленинским, Советским и Промышленным районными судами города.

Дела рассматривались по статьям Кодекса АП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии РФ в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей» и «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшие нарушение общественного порядка».

Суд вынес решения по 14 делам об административных правонарушениях. В зависимости от совершённого правонарушения на нарушителей были наложены административные наказания в виде административного ареста на срок от трёх до 15 суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте во Владикавказе блогера Вадима Чельдиева, которому инкриминируют правонарушения по нескольким статьям административного и уголовного Кодекса, в том числе призыв к массовым протестам.

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