Красногорск, , 22:19 — REGNUM Введение пропускного режима в Московской области дало положительный результат, заявил 21 апреля губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Мы видим эффект на железнодорожном транспорте, в автобусах. Везде в Подмосковье мы видим эффект от пропускной системы, которую сопровождают сотрудники полиции», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Воробьёв назвал пропускную систему «весьма неприятной, но необходимой» мерой. «Пока она работает, из дома выходит только тот, кому необходимо», — отметил он.

Напомним, ранее губернатор Московской области заявил, что режим обязательной самоизоляции для всех граждан, введённый в регионе до 1 мая, вероятнее всего, будет продлён на предстоящие майские праздники.

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