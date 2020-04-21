21 апреля 2020 | Время чтения 6 мин

Захар Степанов, , 22:56 — REGNUM Министерство просвещения РФ просят не отменять заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 2019—2020 годов, а перенести его на более поздний срок и провести для учащихся 9-х и 10-х классов. Соответствующие обращения сами школьники и их родители ежедневно направляют в министерство.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, что еще в марте был опубликован Приказ №96 Министерства просвещения РФ, который корректировал сроки олимпиады. Окончание заключительного этапа и всей олимпиады было перенесено на 30 июня. Кроме того, были внесены изменения относительно обязательства очно проводить показ работ.

Также 17 марта прошло совещание с председателями центральных предметно-методических комиссий, по итогам которого было объявлено о новых требованиях, предъявляемых к заключительному этапу. Участники ждали объявления сроков и готовились в соответствии с основными принципами, которые определило Минпросвещения России для проведения заключительных этапов:

соревнование проводится в дистанционном формате, в каждом отдельном регионе, на площадках, определяемых органом управления образованием региона; всемирное время проведения всех туров строго одинаково для всех регионов, вне зависимости от их географического положения; олимпиады по астрономии, биологии, географии, информатике, математике, физике и химии проводятся в два тура, все остальные олимпиады — в один тур, два тура проводятся в два последовательных дня; длительность каждого тура не более 3 часов 50 минут; техническое сопровождение олимпиады производится аналогично ЕГЭ; сканы работ проверяет жюри заключительного этапа в Москве, видеоразборы заданий, показ работ и апелляция производятся в удаленном режиме сразу для всех туров.

Однако ровно через месяц, 17 апреля, всё изменилось. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил об отмене заключительного этапа: «Всероссийская олимпиада школьников — это одно из самых масштабных интеллектуальных соревнований не только у нас, но и в мире. По понятным причинам мы не можем его провести в этом году — заключительный, финальный этап. Поэтому также принято решение, что участники регионального этапа олимпиады, которые завершают учебу в этом году, одиннадцатиклассники, набравшие проходной балл, установленный Министерством просвещения для участия в заключительном этапе олимпиады, все признаются призёрами олимпиады. И им будут выданы соответствующие дипломы. Остальные участники регионального этапа олимпиады текущего учебного года, которые также набрали проходной балл, но в следующем учебном году продолжат обучение в школе, получат право сразу участвовать в заключительном, финальном этапе олимпиады в 2021 году, без обязательного участия в школьном, муниципальном и региональном этапах».

Брифинг Министра просвещения Сергея Кравцова, 17 апреля 2020 года Http://government.ru

Официальных документов, разъясняющих все детали реализации данного решения министра, пока нет. Общественный резонанс данная инициатива вызвала широкий. Многие надеются, что заключительный этап всё же проведут позже. ИА REGNUM публикует малую часть комментариев родителей и детей, которые просят Сергея Кравцова пересмотреть своё решение.

«Есть несколько вопросов и претензий.1. Если вы даёте дипломы всем 11-классникам (это, безусловно, верное решение), почему вы не даёте дипломов 9-м и 10-м? Количество людей с БВИ, если это сделать, увеличится не сильно, так как большая часть 9‑ и 10-классников всё равно возьмут в будущем дипломы, однако будет это намного менее верно. Более того, учитывая автопроход, придется решать проблему увеличения мест на следующем заключительном этапе, иначе пройти туда будет невозможно. При этом, даже при должном увеличении, участники следующего всероса окажутся в несправедливых условиях: среди соревнующихся ни у кого нет диплома, поэтому все мотивированы сильнее. Таким образом, ваше решение просто уничтожает в перспективе сильных олимпиадников, потому что они просто не хотят больше готовиться к олимпиадам: это невыгодно, проще просто подготовиться к ЕГЭ. Даже если не говорить о выгодности, очевидно, что отсутствие вознаграждения за усилия при подготовке очень плохо сказывается на мотивации, а значит, в дальнейшем олимпиадное движение пострадает от этого. При этом зачем? Как уже было сказано выше, если выдать диплом 9-м и 10-м классам, это повлияет на количество бюджетных мест ещё сильнее.2. Какая разница, у кого отнимать попытку на ВсОШ? Есть риторика, согласно которой «у 11-классников это последний шанс, а у 9‑ и 10-классников ещё есть время». Аналогичная аргументация: у 11-классников было две попытки в 9-м и 10-м классе, почему же они не взяли диплом? Что, 9-и 10-классники чем-то хуже? Нет никакой разницы, какую из попыток отнимать. Тем не менее 11-классникам вы почему-то даете дипломы, а нам — нет. 3. Рассматривается ли возможность проведения ВсОШ хотя бы для 9‑ и 10-классников, например, в сентябре? Очевидно же, что если этого не сделать, то просто придется проводить «двойной ВсОШ», так как, как уже писалось выше, мест должно быть больше. При таком формате проведения организаторы обязательно столкнутся с административными трудностями».

»Есть какое-то правовое основание, позволяющее без проведения заключительного этапа признать часть участников его призерами, а у другой части отобрать значительную часть привилегий? Где написано, что так можно?»

«В положении самой олимпиады сказано, что все участники имеют равные права. РАВНЫЕ От слова = .Мы имеем право на участие, которое мы честно заслужили. НО НАС ЛИШИЛИ и ДИПЛОМОВ, и УЧАСТИЯ, автопроход мы сами честно заработаем, не надо нам его дарить в 11-м классе. Мы самое неудобное звено в этой истории, которое пострадало больше всех, и признавать и исправлять ЭТО никто не хочет».

«Я не понимаю, почему всерос отменяют, а ЕГЭ нет».

Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Количество участников заключительного этапа ежегодно формируется с учетом не количества прошлогодних призеров, а с учетом возможностей принимающей стороны, например, и является суммарным по всем категориям участников. Верно ли, что общее количество будет увеличено (как и увеличено количество дипломов, процент которых зависит от числа участников)? Каким именно образом это поможет нынешним десятиклассникам, участникам заключительного этапа, 45% которых должны были получить дипломы призеров и победителей? Они «потеряли» этот учебный год, готовясь целенаправленно к заключительному этапу (участвуя в выездных сборах, сменах «Сириуса» и т. п.), потеряли возможность отобраться на различные сборы (например, на сборы кандидатов в сборную РФ, т.к. список участников таких сборов должен был формироваться по итогам заключительного этапа), фактически лишили их всех дальнейших возможностей роста, предоставляемых призерам заключительного этапа в 9 — м и 10-м классе. И взамен им предлагается потратить еще год на подготовку к олимпиаде, потеряв еще год спокойной учебы в школе по всем предметам или подготовки к другим предметам?»

«Предлагаю, раз министерство не обращает внимания на наши обращения и петиции, писать выше: уполномоченной по правам ребенка. Попросить ее обратить внимания на данный вопрос, затрагивающий интересы многих олимпиадников и выпускников. И восстановить равенство поступающих по ЕГЭ и финалистов 10-х и 9-х классов с финалистами 11-х».

Конечно, в Министерстве просвещения есть сотрудники, работающие с обращениями граждан. И о том, какую волну негодования вызвало их решение, там тоже известно. Однако если быть реалистами, то нужно понимать, что пересмотра решения ждать не стоит.