Москва, , 21:59 — REGNUM В Москве необходимо организовать централизованную раздачу медицинских масок водителям такси. Соответствующее обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина направили столичные таксисты, сообщает портал News.ru.

По словам водителей, они не могут купить средства защиты, поскольку их сложно найти в магазинах или аптеках. В то же время отсутствие медицинских масок у водителей такси может привести к распространению коронавируса.

«Сейчас все сферы пострадали от угрозы развития новой коронавирусной инфекции, но нужно максимально оказать поддержку таксомоторным компаниям и водителям, которые ежедневно находятся на передовой и перевозят пассажиров, медиков, представителей других важных сфер, которые в эти дни работают», — сказано в обращении.

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