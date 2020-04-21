, 21:51 — REGNUM Десять аппаратов искусственной вентиляции легких поступили в рамках закупки оборудования для лечения больных коронавирусом для городской больницы №6 Твери, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 21 апреля провёл губернатор Игорь Руденя. Техника будет установлена уже в ближайшее время.

«Мы закупили необходимое количество медицинского оборудования. Ведется поставка специальных многофункциональных кроватей. Сегодня прибыли аппараты ИВЛ», — отметил Руденя.

Ранее городская клиническая больница №6 получила десять аппаратов искусственной вентиляции легких, ещё три аппарата направлены в областную клиническую больницу, новый стерилизатор получила станция переливания крови, аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) направлен в областную клиническую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, для медицинских учреждений за счет областных и федеральных средств приобретают более 1600 единиц оборудования — аппараты ИВЛ, лабораторный инвентарь, лекарственные средства, пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати, бесконтактные термометры, анализаторы и многое другое. В первой половине мая учреждения здравоохранения Тверской области получат 70 аппаратов ИВЛ.

В настоящее время в регионе 350 коек, в том числе обеспеченные кислородом, полностью готовы к приему больных средней тяжести. В целом мощности коечного фонда в регионе к 28 апреля планируют довести до 1380 единиц.