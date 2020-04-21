Тверь, , 21:32 — REGNUM 35 производств перепрофилировались на выпуск медицинских костюмов, масок и другой востребованной продукции в Тверской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания оперативного штаба, которое 21 апреля провёл губернатор Игорь Руденя.

Так, медицинские костюмы и халаты выпускают Тверская и Весьегонская швейные фабрики, ООО «Фабрика здоровья»; медицинские перчатки производит ООО «Лема», бахилы — Кимрская фабрика им. Горького, Весьегонская швейная фабрика: на производство кожных антисептиков ориентированы ОГУП «Фармация», ИП Гуменюк Д. Ю. На ООО «Дельрус», Весьегонской швейной фабрике, Кимрской фабрике им. Горького и других предприятиях Тверской области производят респираторы, маски, защитные очки для медиков. В настоящее время мощность производств в Тверской области позволяет обеспечивать до 163 тыс. масок в сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе утвержден перечень 60 видов экономической деятельности и список из 220 системообразующих предприятий региона, на которые не распространяется режим нерабочих дней на территории региона. Этот список в зависимости от эпидемиологической ситуации может быть расширен. Приняты решения о снижении в три раза стоимости патента для предпринимателей, а также размера налоговых ставок для предприятий Тверской области, работающих по упрощённой системе налогообложения. На 612 млн рублей докапитализируется Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов.

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