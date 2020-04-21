Саранск, , 21:05 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков вновь внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. В основном изменения касаются системы транспортного обслуживания жителей республики.

Так, городской общественный транспорт теперь будет осуществлять перевозки в период с 6:00 до 9:00 мск и с 16:00 до 19:00 мск. В таком режиме транспорт начнет работу 23 апреля.

Кроме того, с указанного дня отменяются автотранспортные пассажирские перевозки по межрегиональным, межмуниципальным маршрутам.

Будет приостановлено действия льготного проезда с использованием единой социальной электронной карты жителя Мордовии, за исключением льготного проезда на работу или с работы, а также других разрешенных в указе случаев. В оперативном штабе республики уточнили, что жители республики, которые имеют право на льготный проезд с использованием единой социальной карты, смогут им воспользоваться в течение месяца, который будет после прекращения действия режима повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава республики внес изменения в указ, в соответствии с которыми в магазинах республики не будут обслуживать покупателей без медицинских масок или респираторов. При этом необходимо предоставить покупателям в случае необходимости средства индивидуальной защиты — безвозмездно или в продаже. Также необходимо обеспечить дезинфекцию рук или предоставить одноразовые перчатки покупателям.

Жители республики, пребывая в общественных местах, также обязаны носить медицинские маски.

Кроме того, в республике прекращают работу рынки и ярмарки.