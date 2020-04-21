Красногорск, , 20:57 — REGNUM В Московской области режим обязательной самоизоляции для всех граждан может быть продлён на предстоящие майские праздники. Об этом сообщил 21 апреля губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Я думаю, что, конечно, режим по ограничениям будет продолжен», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, режим самоизоляции для жителей Подмосковья был введён вслед за Москвой в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Он действует в регионе до 1 мая включительно.