Санкт-Петербург, , 20:54 — REGNUM Плановые работы на теплосетях в Петербурге, ради которых временно отключают отопление и горячую воду, приостановлены до окончания режима самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил генеральный директор ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков в ходе телефонного разговора с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Сотрудники ГУП ТЭК СПб Пресс-служба ГУП «ТЭК СПб»

Гендиректор предприятия рассказал, что предприятие работает в штатном режиме, из девяти тысяч сотрудников «ТЭК СПб» полторы тысячи человек находятся на своих рабочих местах, они обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«В режиме постоянной готовности находятся 32 аварийно-восстановительные бригады, которые обеспечены 140 единицами спецтехники для проведения ремонтных работ», — доложил губернатору руководитель ГУП «ТЭК СПб», отмечают в пресс-службе предприятия.

В свою очередь Александр Беглов подчеркнул, что в эти дни «особенно важно обеспечить теплом и горячей водой медицинские учреждения, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом».

Губернатор поблагодарил предприятие за оперативное проведение аварийно-восстановительных работ и организацию дежурства ответственных лиц.

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