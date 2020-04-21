Грозный, , 20:52 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо. Видео с изображением обновленного чеченского лидера разместил у себя на странице в Instagram глава правительства Муслим Хучиев. Судя по всему, этот жест руководителя республики стал ответом на обращения, поступающие к нему, о возможности открытия парикмахерских.

https://www.instagram.com/p/B_QGjlgo5v0/

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 20 апреля, Рамзан Кадыров посоветовал мужчинам побриться наголо. Отметив, что в условиях соблюдения режима самоизоляции закрытие парикмахерских — это вынужденная мера, Кадыров предложил в преддверии священного месяца Рамадана, который наступает на днях, «побриться налысо и дать голове немного отдохнуть».

Стоит отметить, что на видео подстриженный «под ноль» Кадыров улыбается, и, как пишет ИА «Чечня Сегодня», призывает последовать мужчин его примеру, так как «Пророк Мухаммад призывал брить голову». Очевидно, что пример лидера Чечни станет заразительным для мужской половины населения республики.