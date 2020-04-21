Москва, , 20:49 — REGNUM Граждане Израиля будут вывезены из Москвы в Тель-Авив в течение недели двумя специальными авиарейсами. Об этом сообщается на странице посольства Израиля в России в Facebook.

«На основании последней информации от компании Israir, 23 апреля состоится полет по маршруту Москва — Тель-Авив», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «рейс на 28 апреля также не отменён».

При этом в посольстве призвали граждан уточнять и перепроверять информацию по вывозным рейсам на сайте или в представительствах компании Israir.