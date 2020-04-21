Белгород, , 21:25 — REGNUM Ситуацию, связанную с выявлением коронавируса в Белгородском областном онкодиспансере, взял под личный контроль глава региона Евгений Савченко. Об этом он написал 21 апреля на своей странице в социальной сети.

По данным губернатора, инфицированы 18 пациентов и девять сотрудников областного онкологического диспансера. Заболевшие получают необходимое лечение, их самочувствие удовлетворительное. Врач онкоцентра госпитализирован в горбольницу № 2 с пневмонией и подтверждённым коронавирусом, он в состоянии средней тяжести.

«Лично контролирую ситуацию, связанную с выявлением COVID-19 в Белгородском областном онкодиспансере. Онкодиспансер продолжает работать в штатном режиме. Принимаются меры для оказания бесперебойной онкологической помощи больным, в том числе в других медицинских организациях. По мере развития ситуации будем принимать соответствующие решения», — написал губернатор.

Напомним, причиной вспышки коронавируса стала пациентка, которая проходила лечение в диспансере.