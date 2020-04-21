Белгород, 21 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Ситуацию, связанную с выявлением коронавируса в Белгородском областном онкодиспансере, взял под личный контроль глава региона Евгений Савченко. Об этом он написал 21 апреля на своей странице в социальной сети.
По данным губернатора, инфицированы 18 пациентов и девять сотрудников областного онкологического диспансера. Заболевшие получают необходимое лечение, их самочувствие удовлетворительное. Врач онкоцентра госпитализирован в горбольницу № 2 с пневмонией и подтверждённым коронавирусом, он в состоянии средней тяжести.
Напомним, причиной вспышки коронавируса стала пациентка, которая проходила лечение в диспансере.