Москва, , 20:20 — REGNUM В Москве в ходе проверок соблюдения пропускного режима автомобилистами 21 апреля выявлено около 250 тысяч нарушителей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

«ЦОДД отправит 250 тысячам автомобилистов напоминания о необходимости получения цифровых пропусков. Именно столько нарушителей, передвигающих по Москве без пропусков, мы выявили сегодня», — говорится в сообщении.

В оперативном штабе настоятельно рекомендовали столичным водителям оформлять пропуска для передвижения по городу и обязательно вписывать в них номера автомобилей.

Напомним, режим цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте введён в Москве и Московской области в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.