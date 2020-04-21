Москва, , 20:52 — REGNUM Сдержанная реакция российских университетов на предложение Минпросвещения выдать дипломы Всероссийской олимпиады всем одиннадцатиклассникам, прошедшим финальный этап состязаний, наглядно продемонстрировала реальную ценность данного мероприятия для высших учебных заведений России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил профессор РГГУ Леонид Кацис.

«Сегодня ректоры вузов знают, что такое победители именно Всероссийской олимпиады, как это всё делается. И никакого отношения ни к образованию, ни к качеству знаний, ни к отбору национальной элиты это не имеет», — заявил Кацис.

«Собственно говоря, поэтому ректоры вузов совершенно не торопятся обрадоваться и схватить этих замечательных детей. Вот это самый главный показатель», — отметил он.

Напомним, что Минпросвещения России решило выдать дипломы Всероссийской олимпиады школьников всем одиннадцатиклассникам, прошедшим в финальный этап состязаний, который в 2020 году невозможно провести из-за эпидемии коронавируса нового типа.

Признанные призёрами финалисты Всероссийской олимпиады, которые заканчивают школу в 2020 году, смогут получить льготы при поступлении в любой вуз на профильное направление.

Однако, например, в ассоциации «Глобальные университеты» отметили, что в ряде вузов это с большой вероятностью приведёт к неисполнению обязательств, зафиксированных ранее в правилах приёма».

Другими словами, решение Минпросвещения может оставить без вузов множество абитуриентов.

По мнению Кациса, неразбериха с проведением олимпиады и конфликт по поводу распределения бюджетных мест отражает несогласованность в решениях Минобрнауки и Минпросвещения, которая, в свою очередь, обнажила глубокие проблемы, заложенные в организацию Всероссийской олимпиады.

«Совершенно необходимо с будущего года полностью изменить всю систему Всероссийской олимпиады. Она должна проходить обязательно на оборудовании ЕГЭ, которое даёт автоматическую шифровку, полностью сменить жюри, которое было в течение последних пяти лет по всем предметам», — указал профессор.

Он напомнил о новой инструкции о проведении олимпиады, которую подготовило министерство и куда прямо внесено назначение победителей в будущее жюри олимпиады.

«Это просто не олимпиада. Включение в отчёты губернаторов по эффективности количества победителей олимпиад вообще убивает олимпиаду как таковую, потому что люди начинают организовывать себе победителей по регионам, просто чтобы иметь нужную строчку», — пояснил Кацис.

«За многие годы не была проведена работа по тому, куда деваются эти люди. Они все деваются в приолимпиадные структуры. Там есть уже и лагеря подмосковные, и системы подготовки. Участие в различных платных мероприятиях. Но этих людей за последние 5−10 лет мы не видим на научных конференциях или где-либо ещё», — добавил он.

В итоге Всероссийская олимпиада фактически блокирует путь ученикам уже на стадии региона — всем, кто хочет действительно идти в науку.

«Количество унижений, которое надо преодолеть, чтобы сюда включили — просто неимоверно. Когда в московской олимпиаде участвуют тысячи, сотни людей, ни о каком отборе вообще речи не идёт. Из-за реформы школы, которая была проведена в Москве, были уничтожены спецшколы, гимназии, то есть места, где собирались подобные дети. И сегодня их место заняла странная организация «Центр педагогического мастерства», которая сама готовит задания, судит и пропускает на эти олимпиады», — указал профессор.

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