Москва, , 19:49 — REGNUM Медицинским работникам необходимо минимизировать контакты с другими людьми за пределами вне медицинских организаций, чтобы исключить возможность инфицирования коронавирусом. Об этом заявил 21 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Важно правильно организовать защиту персонала и пациентов в медицинских организациях», — заявил министр на селекторном совещании с регионами по вопросам готовности системы здравоохранения.

Мурашко отметил, что все пациенты при поступлении в стационар должны быть обследованы. «Должен быть заполнен эпиданамнез, чтобы убедиться в том, что он не поступает из очага инфекции», — пояснил он.

Кроме этого, глава Минздрава подчеркнул необходимость проведения регулярного тестирования медицинских работников на коронавирусную инфекцию.