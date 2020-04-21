21 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Еще совсем недавно, но уже «в другие времена и другом мире» в Украинской СССР была солидная школа вирусологии. И украинские ученые работали с самыми опасными штаммами. Времена изменились: украинской вирусологией теперь владеют американцы. Но ведь это было, и это надо помнить. Помнить тех, кто стоял у истоков борьбы с эпидемиями, одна из которых ныне так круто накрыла страну Стояли у истоков русские и датчане. Хотя генетически – все немцы…

Марьян Сидорив, , 19:19 — REGNUM Еще совсем недавно, но уже «в другие времена и другом мире» в Украинской СССР была солидная школа вирусологии. И украинские ученые работали с самыми опасными штаммами. Времена изменились: украинской вирусологией теперь владеют американцы. Но ведь это было, и это надо помнить. Помнить тех, кто стоял у истоков борьбы с эпидемиями, одна из которых ныне так круто накрыла страну.

Флаг Украинской ССР

Стояли у истоков русские и датчане. Хотя генетически — все немцы…

Историческая судьба обернулась так, что прямые потомки правителей небольшого графства в Северной Германии, Ольденбурга, побывали монархами большинства стран Северной Европы, да еще и Греции вдобавок. И причиной тому была Дания.

В 1448 году 22-летний Кристиан, старший сын графа Дитриха Ольденбургского, женился на Доротее, юной вдове датского короля Кристофера III, и стал королем Кристианом I. Сначала в Дании, затем в Норвегии, а потом и в Швеции. Династия Ольденбургов правила Данией 415 лет — рекорд беспрерывной королевской династии в Европе!

Из младшей ветви Ольденбургов вышел дом Глюксбургов, который правил в Греции (1863−1974), а ныне царствует в Дании (королева Маргрете II, с 1972 года) и Норвегии (король Харальд V, с 1991 года) К тому же потомки Глюксбургов будут царствовать в Англии: ведь супруг королевы Елизаветы и отец наследника престола Чарльза, принц-консорт Филипп Эдинбургский — чистый Глюксбург из династии греческих королей.

Не обошли Ольденбурги своим вниманием и Россию. С 1544 года младшая ветвь Ольденбургов правила Голштейн-Готторпом, немецким герцогством на границе с Данией. И в 1742 году Карл Пе́тер У́льрих, герцог Готторпский, был истребован в Россию своей теткой, императрицей Елизаветой Петровной. Как наследник престола Петр Федорович, ставший впоследствии всероссийским императором Петром III.

Ухмылка судьбы: Карл Петер Ульрих был по отцу внучатым племянником шведского короля Карла XII, а по матери — внуком русского царя Петра I, злейших врагов и противников в Северной войне 1700−1721 годов.

Со времени краткого правления Петра III (январь — июль 1762 года) российскую династию Романовых следует называть «Гольштейн-Готторп-Романовы» и «генетического русского» в ней становилось все меньше и меньше. Если первый российский император, Петр I, был чистокровным русским, то у последнего из них, Николая I, «русской крови» была лишь 1/124 часть.

Многим потомственным русским аристократам это не нравилось: князь Петр Долгоруков, потомок Рюрика — основателя Руси, даже дерзко писал в своих «Памфлетах эмигранта», называл императора Александра II голштинцем, «исполняющим в России должность Романова» (1864 год). Но будем честными: эти «голштинцы-императоры» делали все, чтобы Россия стала великой. Хотя и не забывали о своих ольденбургских предках.

5 апреля 1797 году император Павел I, утомленный и напуганный российским династическим беспорядком, издал указ «Учреждение об императорской фамилии» — о правах и обязанностях членов своей семьи. Статья 32-я гласила: «Титул Великого Князя, Великой Княжны и Императорских высочеств назначается всем Императора сыновьям, дочерям, внукам, правнукам и праправнукам». А в 1809 году дочь Павла, великая княжна Екатерина, вышла замуж за принца Ольденбургского Пётра Фридриха Георга (или, как его назвали русские, — Гео́ргия Петро́вича). Так было положено начало уже русскому дворянскому роду Ольденбургских.

Сыну Георгия и Екатерины, Петру Ольденбургскому (1812−1881), в полном соответствии с 32-й статьей «Учреждения об императорской фамилии» в 1845 году император Николай I присвоил титул «Его Императорское Высочество». То есть — сделал членом императорского дома. А таких в России с 762 по 1917 годы было всего 159 человек. И из них четырнадцать Ольденбургов.

Да, империя любила эту фамилию. А Ольденбурги любили Киев…

Эпидемия! Страшное слово, терзавшее человечество на протяжении всей его истории. В XIX веке тоже: только в 1823—1865 годах через южные губернии в Россию пять раз проникала ХОЛЕРА… В 1875—1880 годах территорию современной Украины терзала ДИФТЕРИЯ (только в Полтавской области и только в 1878 году от болезни погибло 15,5 тысяч человек) … И так без числа.

В Киеве решили бороться, ведь Украина была именно южной частью империи. В 1894 году здесь было основано «Общество для борьбы с заразными болезнями». Основной задачей общества стала борьба с эпидемиями. Для этого и был создан Бактериологический институт, строительство которого велось на пожертвования — от копеечных до очень крупных от княгини Марии Демидовой-Сан-Донто, промышленника Николая Терещенко, графа Владислава Браницкого и уж конечно 132 тысяч рублей, переданных мультимиллионером Лазарем Бродским. Здание Института было заложено 14 апреля 1896 года, а через 190 дней институт был открыт. Газеты изумлялись скорости строительства.

А чего изумляться? Особенно если учесть, что при открытии института присутствовали не только деньги и администрация (сам Бродский и киевский губернатор граф Алексей Игнатьев), но и сама Власть с большой буквы — его императорское высочество Александр Петрович Ольденбургский, генерал от инфантерии, сенатор, член императорского дома, муж внучки Николая I и сам правнук императора Павла. При таком «покровителе сверху» стоит ли удивляться скорости строительства? Особенно если у покровителя «добрые намерения перекрещивались с безжалостными проявлениями грубейшего насилия» (так вспоминал известнейший юрист Анатолий Федорович Кони). Причем присутствовал его высочество не «по регламенту», а «от души».

Принц Александр Ольденбургский (1844−1931) прожил бурную жизнь. Был генерал-адъютантом императора, воевал, командовал гвардейским корпусом. Но «земную жизнь пройдя до половины» решил не убивать, а воевать со смертью. Еще в середине 80-х годов он проводил опыты по вакцинации бешенства в ветеринарном лазарете Конногвардейского полка, что закончилось созданием в Санкт-Петербурге, на средства и под попечительством Александра Ольденбургского, Императорского института экспериментальной медицины (1890 год). Очевидно именно тогда принца заинтересовали киевляне — ведь Лазарь Бродский тогда передал на строительство питерского Института 70 тысяч рублей.

Открыв киевский Бактериологический институт Александр Ольденбургский уехал, чтобы стать членом Государственного Совета и председателем Особой комиссии для предупреждения занесения чумной заразы и борьбы с нею в случае появления ее в России. Отныне борьба с эпидемиями ложилась на его плечи.

Принц Ольденбургский уехал, но в Киеве осталось прекрасное «ренессансное» здание Бактериологического института, которое и сейчас выполняет свою задачу — это один из корпусов Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Льва Громашевского.