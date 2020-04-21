Варшава, , 19:08 — REGNUM Количество умерших от болезней, вызванных коронавирусом, превысило в Польше 400 человек, сообщает 21 апреля министерство здравоохранения страны.

С начала пандемии в Польше от COVID-19 скончался 401 человек. Из них 16 умерли в течение последних суток.

Кроме того, минздрав Польши сообщил, что всего в стране выявлено 9 856 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса правительство Польши закрыло границы для граждан иных государств, прекратило пассажирское транспортное сообщение с другими странами, закрыло образовательные, развлекательные и детские учреждения, а также заведения общественного питания, парикмахерские и т.п.

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