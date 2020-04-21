Милан, Италия, , 19:07 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 21 апреля, в Италии умерли 24 648 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 534, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее показатель увеличился на 454.

Выздоровели 51 600 человек, за день этот показатель увеличился на 2723 (днем ранее — на 1822).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2729 (днем ранее — на 2256). В настоящее время заражены 107 709 человек — на 528 человек меньше, чем по данным за 20 апреля. Актуальное количество заражённых снижается второй день подряд (20 апреля — на 20 человек). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 183 957.