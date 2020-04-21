Эр-Рияд, , 18:59 — REGNUM Круглосуточный комендантский час в месяц Рамадан будет смягчён в Саудовской Аравии, сообщает 21 апреля SPA.

О соответствующем решении объявило министерство внутренних дел страны.

Уточняется, что круглосуточный комендантский час (введён в ряде регионов страны) будет сокращён, и люди смогут выходить на улицу за продуктами и лекарствами с 09:00 до 17:00 (время местное).

В тех частях Саудовской Аравии, где комендантский час не был круглосуточным, разрешается свободно передвигаться по улицам своего города с 09:00 до 17:00 (время местное). Это не касается тех областей, что были закрыты на фоне пандемии.

Напомним, в Саудовской Аравии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 11,6 тыс., количество летальных исходов COVID-19 достигло 109.

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