Владимир, , 18:56 — REGNUM Во Владимире местного жителя с подтверждённым коронавирусом принудительно поместили под медицинское наблюдение. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Мужчину с подтверждённым диагнозом без симптомов заболевания обязали изолироваться дома, однако не смогли вручить постановление — его не было дома. Полиция выяснила, что он не соблюдает режим самоизоляции, ездит по неизвестным делам на машине и требования полиции выполнять отказывается.

Полиция вынесла постановление о госпитализации и обязала его на две недели лечь на круглосуточное медицинское наблюдение в городскую больницу № 6 г. Владимира. Мужчина снова отказался.

Дело дошло до суда. Фрунзенский суд вынес решение о принудительной госпитализации сроком на 14 дней. Если у мужчины не будет клинических проявлений болезни и тест на коронавирус будет отрицательным, его отпустят домой.

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