Амстердам, , 18:55 — REGNUM Верховный суд Нидерландов постановил предоставить врачам право проводить эвтаназию в случаях прогрессирующей у пациента деменции, сообщает 21 апреля The Associted Press.

Теперь эвтаназия может быть проведена, если пациент составил соответствующее заявление с указанием, при каких обстоятельствах такая процедура должна быть реализована. Кроме того, страдания пациента должны быть признаны «невыносимыми».

В случае с деменцией Верховный суд считает, что это должны признать два эксперта.

Напомним, в Нидерландах эвтаназия (добровольный уход из жизни) была легализована в 2002 году.

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