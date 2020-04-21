Тбилиси, , 18:39 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 21 апреля издала приказ за № 2 о продлении чрезвычайного положения на всей территории страны до 22 мая 2020 года включительно.

Как говорится в документе, приказ издан в соответствии со статьей 71-й, пункт 2-й, Конституции Грузии и статьей 2-й, пункт первый закона Грузии «О чрезвычайном положении».

Согласно приказу президента, подписанный ею и завизированный премьер-министром документ немедленно должен быть опубликован во всех средствах массовой информации и доведен до сведения населения.

Подписанный президентом и премьером документ будет передан на утверждение парламента и вступит в силу с момента его издания. МИД Грузии поручено сообщить ООН и продлении в Грузии режима чрезвычайного положения.

Напомним, что на основании декрета и приказа президента № 1 режим чрезвычайного положения был введен в Грузии 21 марта и истекал 21 апреля.