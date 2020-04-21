Афины , , 18:37 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Греции достигло 2401, сообщает 21 апреля минздрав страны.

За минувшие сутки количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Греции возросло на 156, количество летальных исходов — на пять.

В Греции общее количество летальных исходов инфицирования SARS-CoV-2 достигло 121.

Читайте также: Названы страны, где больше всего боятся заразиться коронавирусом

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Северной Македонии число излечившихся от COVID-19 за день впервые превысило число новых случаев заражения.

Читайте подробнее: В Македонии впервые выздоровевших больше, чем новых зараженных

Читайте ранее в этом сюжете: Названо количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Греции