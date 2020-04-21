Тбилиси, , 18:36 — REGNUM

Президент Грузии Саломе Зурабишвили верит, что последовательными и разумными шагами страна сумеет преодолеть очередной сложный этап и к 26 мая, когда Грузия празднует День независимости, ситуация улучшится.

Так она прокомментировала решение правительства Грузии о продлении режима чрезвычайного положения до 22 мая.

По словам президента, благодаря принятым мерам удалось установить контроль над темпами и масштабами распространения заболевания, но стоящие перед страной вызовы пока не позволяют ослаблять внимание и снимать ограничения раньше времени.

«Все расчеты и прогнозы указывают на большую опасность роста внутреннего распространения эпидемии в ближайшие две три недели. Для того, чтобы сохранить достигнутые на первом этапе отличные результаты, мы должны еще на определенное время продлить действующий режим», — пояснила президент Грузии.

Она призвала всех соблюдать ограничения и подчиняться требованиям закона, потому что это нужно для защиты завтрашнего дня.

Напомним, что решением правительства Грузии режим чрезвычайного положения, который был введен в Грузии 21 марта и истекал 21 апреля, продлевается до 22 мая.