Воронеж, , 18:34 — REGNUM Объявление о проведении электронного аукциона на «оказание услуг по организации и проведению сероэпидемиологического (биоповеденческого) исследования в ключевой группе населения — мужчин, практикующих секс с мужчинами в г. Воронеже» появилось на портале госзакупок, сообщает ИА REGNUM.

Объявление о проведении аукциона размещено 17 апреля, 24 апреля — завершение подачи заявок. Организацией, осуществляющей размещение закупки, указано управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области. Начальная цена на оказание услуг по контракту — 248 тыс. 500 рублей.

В информации об объекте закупок, в частности, указано: «Оценка поведенческих рисков и распространенности ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, сифилиса среди групп высокого риска заражения — мужчин, практикующих секс с мужчинами, — лица мужского пола от 18 до 49 лет, имевшие опыт вступления в секс с лицами мужского пола в течение месяца, предшествующего исследованию, — 100 человек».