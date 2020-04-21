Москва, , 18:32 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию о том, что в Военном университет Минобороны РФ в Москве якобы зафиксирована массовая вспышка коронавируса. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в Военном университете якобы обнаружен коронавирус и заражены уже десятки курсантов и преподавателей и никто никого не лечит.

В Минобороны РФ назвали эту информацию фейком.

При этом в военном ведомстве отметили, что коронавирус был действительно выявлен у девяти курсантов университета. На данный момент они изолированы, их состояние нормальное и никаких симптоматических проявлений нет. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается.

Кроме того, министерство намерено направить обращение в правоохранительные органы, чтобы авторы фейков были привлечены к ответственности.