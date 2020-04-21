Париж, , 18:32 — REGNUM Многокилометровая очередь из автомобилистов выстроилась за фастфудом в ресторан McDonald's во Франции. Об этом 21 апреля сообщает телеканал BFMTV.

Ресторан сети быстрого питания McDonald's открылся в департаменте Сена и Марна впервые за много дней карантина, введённого из-за эпидемии коронавируса во Франции. Новость об этом мгновенно распространилась по территории департамента и за фастфудом выстроилась очередь из автомобилистов.

Речь идёт о ресторане, продающем еду водителям, им при этом не нужно покидать автомобиль и контактировать с персоналом. К точке общепита выстроилась многокилометровая очередь, некоторым водителям пришлось ожидать до трёх часов, чтобы получить возможность сделать заказ.

Меры предосторожности, предпринятые правительством Франции в связи с эпидемией коронавируса, действуют на территории страны до 11 мая. Во время карантина не запрещена работа точек общепита на доставку и на вынос, поэтому руководством McDonald's 20 апреля было принято решение об открытии точки для автомобилистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении к концу апреля работы почтовой службы во Франции. Многие почтовые отделения в стране закрылись в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

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