Челябинск, , 18:31 — REGNUM В Челябинской области сбежавших из «самоизоляции» граждан отлавливают с помощью видеокамер. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Речь идёт в основном о тех, кому Роспотребнадзор предписал быть 14 дней на карантине. Особое внимание уделяют тем, кто передвигается на личном транспорте. Только за последние сутки было выявлено 58 случаев передвижения такого транспорта.

По каждому случаю идёт проверка. В случае выявления нарушений виновных ждёт наказание.