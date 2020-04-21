Москва, , 18:33 — REGNUM Эпидемия коронавируса может унести меньше жизней, чем сезонная эпидемия гриппа. Об этом 21 апреля заявил академик Российской академии наук (РАН), научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом удар по экономике будет нанесён существенный. Поэтому после снятия ограничительных мер уровень жизни в России будет ниже, чем перед их введением.

«Никто не сможет сидеть дома месяцами, думаю, с экономикой все будет очень плохо. Хотя мы будем хуже жить, но жить будем. И когда 70% популяции переболеют этой инфекцией, будет вакцина или не будет, мы это переживем. Не надо ждать вакцину как панацею. Умрет меньше чем в итоге умирает от гриппа», — сказал Зверев.

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