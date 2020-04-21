Белгород, , 18:08 — REGNUM Воспитанников социально-реабилитационных центров и детских домов Белгородской области на время взяли забрали к себе домой сотрудники учреждений. Такие меры предприняты для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в социальных учреждениях, сообщила 21 апреля журналистам руководитель регионального управления социальной защиты населения Елена Батанова.

Полностью закроют три детских социально-реабилитационных центра — в Вейделевском, Краснояружском и Ракитянском районах. 65 воспитанников этих учреждений взяли под опеку домой сотрудники. Ещё 30 малышей забрали работники детских домов. Те социально-реабилитационные центры и детские дома, которые продолжат работу, переведут на двухнедельный карантин, в режим 14/24, и закроют для посторонних. Всего в социальных учреждениях региона остаётся 271 ребёнок, в основном — дети старшего возраста. Ограничительные карантинные меры введёт и стационар для пожилых в Волоконовском районе, где находятся только 10 человек.

С 22 апреля также будет закрыт для посторонних благотворительный фонд «Милосердие и забота», а с 24 апреля — Красный Крест со стационарными отделениями в трёх муниципалитетах.