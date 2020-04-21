Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец оказался в больнице в качестве пациента. Об этом он сообщил сам, записав видеообращение.

Дмитрий Лисовец Zdrav.spb.ru

Лисовец заявил на камеру, что накануне вечером у него появились симптомы ОРВИ и он принял решение лечь в больницу.

«Моё состояние позволяет мне принимать участие в работе комитета по здравоохранению, однако только дистанционно», — сказал Лисовец.

Он не сказал, что заражен коронавирусом, однако при этом заметил, что заболевание имеет очень неприятные проявления, о чем ему известно «на своём примере».

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге продолжает оставаться сложной. Мы делаем всё необходимое для того, чтобы предотвратить распространение инфекции. Основной дефицит сейчас — это время, оно необходимо, чтобы подготовить больницы, развернуть дополнительные койки. На своем примере могу сказать, что это заболевание имеет очень неприятные проявления, поэтому обращаюсь к каждому: соблюдайте режим самоизоляции, берегите себя и своих близких», — сказал Дмитрий Лисовец.

Временно обязанности председателя комздрава будет исполнять его первый заместитель Андрей Сарана.

«Мои коллеги продолжают оперативно реагировать на динамичную обстановку, все сотрудники комитета прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Ежедневно утром и вечером проводится динамическое наблюдение за состоянием их здоровья. При возникновении малейших признаков недомогания они будут направлены на самоизоляцию», — добавил Лисовец.

Все совещания в комитете по здравоохранению проводятся дистанционно, контакты между сотрудниками сведены к минимуму.

Ранее сообщалось, что в Петербурге зафиксировано 1973 случая коронавируса, в том числе 127 за последние сутки. За всё время эпидемии скончались 11 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге планируют развернуть 12,5 тыс. коек для больных COVID-19