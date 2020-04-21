Резекне, Латвия, , 17:28 — REGNUM В латвийском городе Резекне при проведении работ по благоустройству парка было обнаружено массовое захоронения Второй мировой войны, в данный момент часть работ приостановлена. Об этом 21 апреля пишет портал LSM.

По данным журналистов, найденные медальоны свидетельствуют о том, что это останки советских военнослужащих, убитых в период с 1941 по начало 1942 года, когда в районе города находился концлагерь «Шталаг N№ 347/340».

В данный момент устанавливаются точные размеры захоронения. Пока найдены останки 46 воинов.

«Тут могут быть захоронены сотни и сотни человек», — сообщил руководитель поискового объединения Легенда Талис Эшмит.

Отмечается, что часть останков погибших воинов уже перезахоронена на городском кладбище. Работы по реконструкции на остальной территории парка продолжаются.