Луганск, , 17:27 — REGNUM В стационарах ЛНР введён карантин, кладбища закрыты для посещений, сообщили 21 апреля в правительстве республики.

Решение принято 21 апреля чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве ЛНР. Запрет на посещение стационаров начинает действовать с 22 апреля «до особого распоряжения».

Кладбища для посещений закрываются также с 22 апреля до особого распоряжения, за исключением необходимости похоронить человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 21.

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