Рига, , 17:17 — REGNUM 18 граждан Болгарии в сопровождении конвоя покинут Латвию завтра, 21 апреля. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, в данный момент группа граждан Болгарии находится на карантине в Межотне Бауского района.

Все они въехали в Латвию из Эстонии 6 апреля. У одного из жителей Болгарии был выявлен коронавирус, после чего вся группа была отправлена на карантин.

Отмечается, что операция по возращению граждан Болгарии на родину организована при посредничестве посольства Болгарии в Латвии, министерства иностранных дел Латвии и местного самоуправления.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.