Баку, 21 апреля 2020, 17:10 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 достигло в Азербайджане 1480, сообщили 21 апреля в правительстве страны.
За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 44, добавился один смертельный случай.
Общее количество летальных исходов заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 20, число излечившихся — 865.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, азербайджанские власти продлили до 4 мая введённый из-за пандемии особый карантинный режим.
Читайте ранее в этом сюжете: Названо число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Азербайджане