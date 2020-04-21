Лиссабон, 21 апреля 2020, 17:00 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Португалии достигло 21 379, сообщили 21 апреля в португальском минздраве.
За минувшие сутки количество выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Португалии выросло на 516, количество летальных исходов увеличилось на 27, число излечившихся — на 307.
Общее количество летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией в Португалии достигло 762, число излечившихся достигло 917.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, португальские власти 16 апреля продлили до 2 мая введённый из-за пандемии режим чрезвычайного положения.
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