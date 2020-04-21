Бангкок, , 17:00 — REGNUM Власти Таиланда автоматически продлили визы для иностранцев, застрявших в королевстве из-за эпидемии коронавируса, 21 апреля сообщает агентство Reuters.

Ранее уже объявлялось о продлении виз до 30 апреля. Теперь иностранцам, чьи визы истекли с 26 марта, будет разрешено оставаться в стране до 31 июля.

К настоящему моменту в Таиланде подтверждены 2811 случаев COVID-19 и 48 смертей от заболевания.

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