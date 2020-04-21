Ростов-на-Дону, , 17:03 — REGNUM На борту вывозного рейса из Таиланда, который встретят в международном аэропорту «Платов» вечером 21 апреля, будут жители Марий Эл, Пензы и Мурманской области. Их госпитализируют в обсерватор, сообщил в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом заместитель донской губернатора Сергей Бондарев, передаёт ИА REGNUM.

По предварительной информации, в Ростове-на-Дону на две недели задержатся до 12 человек — жители Марий Эл, Пензы и Мурманской области. Для туристов подготовлены койки в обсерваторе. При этом список, полученный в настоящее время донскими властями, ещё уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что вместе с жителями Ростовской области в международном аэропорту «Платов» приземлятся жители Ставропольского и Краснодарского краёв, Республики Крым. Всех пассажиров проверят специалисты, после чего жители Крыма, Ставрополья и Кубани отправятся домой на автобусах.

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