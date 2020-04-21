Вашингтон, , 16:52 — REGNUM В США 240 конгрессменов из Палаты представителей подписали письмо в администрацию президента Дональда Трампа о помощи региональным новостным медиа. Об этом сообщают американские СМИ.

В этом письме члены Палаты представителей Конгресса США просят администрацию перераспределить государственные затраты на рекламу и PR в пользу локальных медиа, которым в условиях пандемии приходится особенно тяжело.

Дело в том, что многие небольшие региональные СМИ в США не могут получить поддержку от федерального правительства, которая оказывается малому бизнесу, где количество сотрудников менее 1000 человек. Оказывается, многие региональные СМИ в США принадлежат крупным корпорациям, но при этом работают совершенно независимо, в том числе и финансово. В таких корпорациях, конечно, существенно больше сотрудников.

Дополнительные рекламные контракты от государства могли бы дать региональным американским СМИ дополнительные средства.